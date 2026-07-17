Kimi Antonelli holte sich in Wimbledon Rat von Roger Federer. Der WM-Leader der Formel 1 steht in Belgien unter Druck.

Legende: Gemeinsam in Wimbledon Kimi Antonelli und Roger Federer. IMAGO / ABACAPRESS

Kimi Antonelli hörte ganz genau hin, als Roger Federer dem jungen Formel-1-Spitzenreiter ein paar Ratschläge mitgab. «Er hat mir gesagt, ich soll nur von Rennen zu Rennen denken und die Emotionen kontrollieren, die Fehler verursachen», sagte der 19-Jährige.

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In Wimbledon sassen der italienische Teenager und der Schweizer kürzlich nebeneinander in der Royal Box. Und natürlich holte sich Antonelli beim grossen Federer ein paar Tipps ab, die ihm auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel vielleicht noch helfen. «Es war super, mit ihm über alles Mögliche zu sprechen. Er ist nicht nur ein unglaublicher Athlet, sondern auch bescheiden und sehr offen», sagte Antonelli in Spa-Francorchamps.

Zuletzt hatte Antonelli viel Pech und verpasste es so nach zwischenzeitlich fünf Siegen nacheinander, seine WM-Führung auszubauen. Ob in Belgien die Wende folgt? Mercedes scheint durch den starken Motor im Vorteil zu sein. Siegt Antonelli wieder, dürfte er bald nicht mehr nur in Italien kaum noch unerkannt auf die Strasse gehen können. Wie sich das anfühlt, weiss Federer schon lange bestens.

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