Die vielen langsamen Passagen auf dem Kurs in Monte Carlo könnten Ferrari in die Karten spielen.

Legende: Enge Kurven Die Strecke beim GP Monaco liegt dem Ferrari. IMAGO / ZUMA Press Wire

Vor dem GP in Monaco ist Rekordweltmeister Lewis Hamilton bester Laune – und wo, wenn nicht auf dem legendären Kurs im Fürstentum, sollte er endlich seinen ersten Sieg für die Scuderia holen?

Die Vorzeichen sind gut: Sowohl Weltmeister Lando Norris als auch WM-Leader Kimi Antonelli erwarten Ferrari-Dominanz in Monaco. Der SF-26 hat seine Stärken klar in engen Kurven und bei tiefen Geschwindigkeiten. Da sei «Ferrari deutlich besser als alle anderen Teams», sagte McLaren-Pilot Norris.

Leclerc: «Würde vielleicht auf uns wetten»

Auch Leclerc räumte ein: «Es stimmt, dass wir auf Strecken mit vielen Highspeed-Passagen Probleme haben.» Da Monaco zu den langsamsten Strecken zählt, «würde ich hier vielleicht sogar auf uns wetten».

Bislang dominierte Mercedes die Saison: Antonelli gewann viermal, George Russell einmal. In Montreal fuhr Hamilton als Zweiter sein bestes Ferrari-Ergebnis ein. Dennoch sei «Mercedes weiterhin das Team, das es zu schlagen gilt», so Leclerc. Hamilton, in Monaco dreifacher Sieger, ist zuversichtlich: «Wir werden mithalten können.»

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