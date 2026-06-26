Kommt der Wechsel zu McLaren? Die Spekulationen um Max Verstappens Karriereweg halten an.

Legende: Orange Kappe? Noch trägt Max Verstappen die Ausrüstung von Red Bull – auch wenn der Hut in McLaren-Farben daherkommt. IMAGO / Nordphoto

Vorfreude auf das Heimspiel seines Red-Bull-Rennstalls ist bei Max Verstappen nicht mal im Ansatz zu spüren. «Wir wissen, dass es uns an Leistung mangelt», sagte der viermalige Weltmeister: «Daher geht es vor allem darum, das Auto zu verbessern. Das ist, was wir alle wollen.»

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Doch nicht nur sein mangelhafter Dienstwagen verhagelt dem 28-Jährigen gehörig die Laune, auch die nicht enden wollenden Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied von seinem Rennstall nerven Verstappen gewaltig.

Tausch mit Piastri?

Angeblich laufen Verhandlungen mit dem Weltmeisterteam von McLaren, will nun die englische Daily Mail erfahren haben. Demnach könnte Verstappen mit Oscar Piastri die Cockpits tauschen, vielleicht schon 2027.

Dass Verstappen, derzeit nur enttäuschender WM-Siebter, vorzeitig aus seinem noch bis Ende 2028 laufenden Vertrag aussteigen kann, hält sich als Gerücht hartnäckig. Ein Wechsel zu McLaren könnte durchaus Sinn ergeben, weil dort sein engster Vertrauter, Renningenieur Gianpiero Lambiase, anheuert.

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