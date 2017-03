Wehrlein in Melbourne nicht am Start

Pascal Wehrlein muss sein Debüt als Fahrer des Teams Sauber verschieben. Der Deutsche ist für den Start beim GP Australien nicht fit genug und wird durch den Italiener Antonio Giovinazzi ersetzt.

Noch am Donnerstag hatte nichts auf einen Startverzicht Wehrleins in Melbourne hingedeutet. Die Rennärzte hatten den Deutschen für fit erklärt und ihm grünes Licht für den Saisonauftakt im Albert Park erteilt. Am Samstag aber musste Wehrlein einsehen, dass ein Start noch zu früh kommen würde.

«Ich fühle mich mit meinem Trainingsrückstand noch nicht fit genug für eine komplette Renndistanz», sagte Wehrlein. Die Verantwortlichen seines Teams hätten deshalb entschieden, kein unnötiges Risiko einzugehen. Der Deutsche hofft, in zwei Wochen im Grand Prix von China wieder einsatzfähig zu sein.

Nachwirkungen von Miami

Wehrlein hatte im Januar bei einem Show-Rennen in Miami, dem so genannten «Race of Champions», bei einer Kollision mit Felipe Massa eine Rückenverletzung erlitten. Wegen der Probleme hatte er bereits auf die Teilnahme am ersten Teil der Testfahrten von Ende Februar/Anfang März in Montmeló verzichten müssen.