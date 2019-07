Formel-E-Finale in New York

Legende: Am schnellsten unterwegs Sébastien Buemi auf dem Kurs in Brooklyn. Getty Images

Sébastien Buemi gewann das erste von zwei Rennen beim Saisonfinale in New York. Die Entscheidung um den Titel fällt erst am Sonntag. Der aus der Pole-Position gestartete Waadtländer, mit nunmehr 13 Triumphen Rekordsieger in der Formel E, setzte sich vor Mitch Evans (Neus) und Antonio Felix da Costa (Por) durch.

Damit stand der Champion von 2016 erstmals nach zuvor 27 sieglosen Rennen wieder zuoberst auf dem Podest.

Vergne im Vorteil

Nach einem zähen Saisonstart mit seinem Team e.dams liess Buemi zuletzt Aufwärtstendenz erkennen. In Berlin, wo er am 11. Juni 2017 letztmals triumphiert hatte, wurde er Zweiter, beim Heimrennen in Bern kürzlich Dritter.

Im Gesamtklassement verbesserte sich Buemi dank dem 3. Saison-Podestplatz vom 7. auf den 4. Rang. Auf den zweitplatzierten Lucas Di Grassi fehlen ihm nur 4 Punkte.

Der Vorsprung des amtierenden Meisters und Leaders Jean-Eric Vergne vor dem letzten Rennen am Sonntag im Stadtviertel Red Hook ist trotz Zusammenprall in der Samstag-Konkurrenz komfortabel. Der Franzose führt mit 22 Punkten vor Di Grassi.