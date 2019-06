St. Moritz will für Zürich in die Bresche springen

Legende: Bald in St. Moritz? Die Formel E stösst im Engadin auf Interesse. Freshfocus

Schweizer Formel-E-Fans können doch wieder auf ein Rennen im nächsten Jahr hoffen: Die Serie könnte statt in Zürich in St. Moritz Halt machen, wie am Donnerstag bekannt wurde. «Wir bieten der Formel E gerne Asyl», sagt der St. Moritzer Gemeindepräsident Christian Jott Jenny.

Der Vorstand der Engadiner Gemeinde hat «jüngst beschlossen, eine Absichtserklärung für ein Formel-E-Rennen 2020 in St. Moritz zu geben», heisst es in einer Mitteilung.

Verantwortliche wieder optimistischer

Pascal Derron, CEO und Gründer der Swiss E-Prix Operations AG, unterstützt den Standort. «Ein Formel-E-Rennen in St. Moritz wäre einzigartig – es gibt kein anderes Bergrennen im Kalender.»

Nachdem im April Genf das Interesse für ein Formel-E-Rennen 2021 signalisiert hatte, war Derron mit Blick auf den bevorstehenden (und nun abschlägigen) Entscheid des Zürcher Stadtrates noch pessimistisch gewesen: «Ohne das Rennen in Zürich dürften es Veranstaltungen in Bern, Genf oder anderen Schweizer Städten schwer haben.»