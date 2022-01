Im ersten Rennen der Formel-E-Saison in Diriyah wird Edoardo Mortara Sechster. Sébastien Buemi belegt nur Rang 17.

Formel E in Saudi-Arabien

In Diriyah in Saudi-Arabien erfolgte am Freitag der Startschuss zur Formel-E-Saison. Im ersten von zwei Nachtrennen konnte aus Schweizer Sicht nur Edoardo Mortara überzeugen. Der Italo-Schweizer, von Position 12 ins Rennen gestartet, verbesserte sich im Venturi noch auf Schlussrang 6.

Sébastien Buemi musste das Rennen von Startplatz 21 aus in Angriff nehmen. Das Ziel erreichte der Waadtländer im Nissan auf dem 17. Platz und blieb damit ohne Punkte.

De Vries siegt schon wieder

Mercedes durfte sich über einen Doppelsieg freuen. Der niederländische Titelverteidiger Nyck de Vries setzte sich vor dem Belgier Stoffel Vandoorne durch. Dritter wurde der Brite Jake Dennis (Andretti). Am Samstag findet auf der gleichen Strecke das zweite Saisonrennen statt.