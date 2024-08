Nach dem Sprint am Samstag entscheidet MotoGP-Pilot Enea Bastianini beim GP in Grossbritannien auch das Rennen am Sonntag für sich.

Noah Dettwiler kommt in Silverstone in der Moto3-Klasse nicht über Platz 20 hinaus.

Enea Bastianini hat beim Grossen Preis von Grossbritannien einen Doppelsieg in der MotoGP gefeiert. Nach dem Sprint am Samstag gewann der Italiener auch das Rennen am Sonntag, beim Fünffach-Erfolg für Ducati setzte sich «La Bestia» in Silverstone vor dem Spanier Jorge Martin und Landsmann Francesco Bagnaia durch.

Martin zog im Klassement am bisherigen Spitzenreiter Bagnaia vorbei und steht nun bei 241 Punkten. Der Titelverteidiger aus Turin, Champion von 2022 und 2023, war im Sprintrennen gestürzt, Bagnaia (238) hat aber kaum Rückstand zu Martin.

Hinter Bastianini, der in Silverstone seine Sieg-Premiere in dieser Saison feierte, Martin sowie Bagnaia kamen der frühere Serienweltmeister Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio ins Ziel.

Keine Punkte für Dettwiler

Zum 9. Mal im 10. Rennen hat Noah Dettwiler in der Moto3 die Punkteränge verpasst. Nach dem 20. Rang beim Grossen Preis von Grossbritannien bleibt der 19-jährige Basler in der WM-Wertung auf seinen 2 Punkten sitzen. Dettwiler kam in Silverstone nie in die Nähe der Top 15 und damit der Punkteränge.

Der aus der Pole-Position losgefahrene Spanier Ivan Ortola, ein KTM-Markenkollege Dettwilers, errang vor dem in der Gesamtwertung deutlich führenden Kolumbianer David Alonso seinen 2. Sieg in der laufenden Saison.