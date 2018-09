In der Formel-E ein Routinier

Sébastien Buemi verbleibt in jenem Umfeld, in welchem er bereits die ersten vier Jahre seit der Gründung der Formel E bestritt. Nissan ersetzt hierbei e.dams Renault als Motorenlieferant.

«Die fünfte Saison stellt für mich ein Neustart in vielerlei Hinsicht dar», so Buemi. «Es gibt viele Neuerungen – die Wagen, das Format der Rennen und auch einige neue Strecken.»

Weltmeister von 2016

Buemi gewann den Formel-E-Titel in der zweiten Saison (2015/16) und insgesamt 12 Grands Prix – mehr als jeder andere Fahrer. Letzte Saison schaffte es Buemi in der Formel E viermal aufs Podest, gewann aber kein Rennen und beendete die Saison in der Gesamtwertung nur auf Platz 4.

Erstmals kriegt Buemi in der Formel E aber einen neuen Teamkollegen. Der Franzose Nicolas Prost verlässt das Team und wird durch den 22-jährigen Thailänder Alexander Albon ersetzt, der bislang in der Formel 2 fuhr.