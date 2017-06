Le Mans: 24 Stunden für die Ewigkeit

Sébastien Buemi startet am Samstag als Favorit in den Klassiker und will endlich Toyotas «Fluch von Le Mans» besiegen. Ausgerechnet ein Landsmann könnte den Westschweizer um den Sieg bringen.

Seit 1985 hat Toyota beim 24-Stunden-Klassiker in Le Mans keinen Sieg mehr gefeiert. Der Höhepunkt dieses Werk-Dramas spielte sich vor einem Jahr ab: Sébastien Buemis Teamkollege Kazuki Nakajima blieb nach 23 Stunden und 58 Minuten mit einem technischen Defekt auf der Zielgeraden stehen. Neel Janis Porsche-Equipe erbte den Sieg.

Buemi ist der Favorit

Umso heisser ist Buemi ein Jahr später auf den Triumph: «Ich tue alles für diesen Sieg», sagt der 28-Jährige. «Er wäre mehr wert als meine Titel in der Langstrecken-WM und in der Formel-E.»

Tatsächlich geht der Waadtländer als Favorit in den Klassiker, der neben dem F1-GP in Monaco und dem Indy 500 zu den prestigeträchtigsten Rennen des Motorsports gehört. Buemi ist mit 8 Siegen in 10 Rennen (2 in Langstreckenrennen, 6 in der Formel E) aktuell der erfolgreichste Autorennfahrer der Welt. Der Toyota TS050-Hybrid überzeugte zudem bei den Testfahrten auf ganzer Linie.

Jani: «Unsere Chance ist die Konstanz»

Vorjahressieger Neel Jani werden nur Aussenseiter-Chancen zugerechnet. Doch die Zuverlässigkeit des Porsche 919 Hybrid könnte – wie bereits 2016 – den Unterschied ausmachen. «Unsere Chance kann nur die Konstanz sein», erklärt der 33-Jährige. «Ich fahre als Titelverteidiger. Ich bin Weltmeister. Also ist alles, was noch kommt, eine schöne Zugabe.»

So oder so: Falls am Ende tatsächlich ein Schweizer zuoberst auf dem Treppchen steht, würde eine regelrechte Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden. In den letzten 6 Jahren durfte sich 4 Mal ein Schweizer als Sieger feiern lassen.

Le Mans – zuletzt eine Schweizer Erfolgsgeschichte Jahr

Sieger

Team 2016 Neel Jani (Sz), Romain Dumas (Fr), Marc Lieb (De)

Porsche 2015 Nico Hülkenberg (De), Nick Tandy (Gb), Earl Bamber (Au)

Porsche 2014 André Lotterer (De), Benoît Tréluyer (Fr), Marcel Fässler (Sz)

Audi 2013 Tom Kristensen (Dä), Allan McNish (Gb), Loïc Duval (Fr)

Audi 2012 André Lotterer (De), Benoît Tréluyer (Fr), Marcel Fässler (Sz) Audi 2011 André Lotterer (De), Benoît Tréluyer (Fr), Marcel Fässler (Sz) Audi



