Motocross in Frauenfeld

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Jeremy Seewer fährt beim GP von Frauenfeld im 2. Rennen als 3. aufs Podest.

Der Belgier Lucas Coenen gewinnt beide Durchgänge.

WM-Leader Tim Gajser stürzt im 2. Rennen heftig und muss aufgeben.

Starke Leistung von Jeremy Seewer bei den beiden Motocross-Rennen am Ostermontag in Frauenfeld: Der Zürcher belegte die Plätze 7 und 3. Vor allem im 2. Rennen glänzte der 30-Jährige mit einer starken Aufholjagd, in welcher er sich von Rang 7 auf 3 verbesserte.

Legende: Jeremy Seewer in Frauenfeld in Aktion. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Auch 3 weitere Schweizer konnten überzeugen: Arnaud Tonus (15./20.), Kevin Brumann (20./16.) und Valentin Guillod mit Rang 11 im ersten Rennen sorgten für ein gelungenes Schweizer Teamergebnis.

Kein Vorbeikommen gab es am Belgier Lucas Coenen, der beide Rennen gewann. Licht und Schatten gab es für WM-Leader Tim Gajser. Der Slowene belegte im 1. Rennen den 2. Rang, im 2. Durchgang stürzte er heftig und musste das Rennen aufgeben.