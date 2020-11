Motocross in Pietramurata

Der Schweizer Motocross-Fahrer Jeremy Seewer fährt in der MXGP-Kategorie zweimal aufs Podest und nähert sich dem 2. Gesamtrang an.

Das erste Rennen konnte der Bülacher für sich entscheiden, beim 2. Rennen wurde er 3.

Tim Gajser (SLO) sichert sich vorzeitig seinen insgesamt 4. WM-Titel, den 3. in der höchsten Klasse.

Jeremy Seewer brillierte im italienischen Pietramurata: Der 26-Jährige wurde 2. in der Tageswertung und kommt in der WM-Wertung bis auf 4 Punkte an den italienischen Altmeister Antonio Cairoli heran. Damit hält sich Seewer die Chancen auf die Vize-Weltmeisterschaft offen.

Seewer überzeugt im 1. Rennen

Um 12:00 Uhr ging es los mit dem 1. Rennen in Pietramurata. Da Seewer das Zeittraining als 1. beendet hatte, durfte er sich die Startposition aussuchen. Und davon profitierte der 26-jährige Zürcher: Sofort übernahm er die Leaderposition, die er bis ins Ziel nicht mehr abgab. Cairoli machte Druck auf Seewer, übertrieb es aber und fiel nach einem Sturz zurück. Im Ziel landete er auf dem 6. Platz.

Hinter Seewer fuhr Tim Gajser auf den 2. Rang, wodurch sich der Slowene vorzeitig den Weltmeistertitel sicherte.

Legende: Trumpfte in Italien auf Jeremy Seewer. Keystone

Verhaltener im 2. Rennen

Im 2. Rennen des Tages ging Seewer wegen den schwierigeren Bedingungen weniger Risiko ein. Deshalb musste er Gajser und Romain Febvre früh ziehen lassen und konnte sich so auf die Verteidigung von Rang 3 konzentrieren. Dies gelang ihm souverän, so brachte er sich in eine noch bessere Ausgangslage um Gesamtrang 2, da sein Konkurrent Cairoli nur auf Platz 5 fuhr.

So geht es weiter

Am Sonntag folgt – wiederum in Pietramurata – die Entscheidung im Kampf um den 2. Rang in der höchsten Klasse. SRF überträgt erneut live.