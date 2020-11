Dass Jeremy Seewer in der Königsklasse der Motocrosser zuoberst angelangt ist, daran besteht kein Zweifel mehr. Zum 2. Mal in Folge wird der Zürcher die Saison in der MXGP-Kategorie in den Top 3 abschliessen. Der WM-Titel ist zwar weg – er geht an Tim Gajser nach Slowenien –, aber SRF-Experte Dani Müller blickt voraus: «Wir werden ein spannendes Rennen um den Vizeweltmeistertitel sehen.»

4 Punkte im Kampf um WM-Rang 2

Tatsächlich trennen Seewer (3.) und den Italiener Antonio Cairoli (2.) nur gerade 4 Punkte im Kampf um den 2. Gesamtrang. Im Trentino wird an diesem Wochenende noch ein letztes Mal in 2 Läufen um den Sieg gefahren und gesprungen.

Es sind jeweils andere Verhältnisse.

Es sind dies bereits die Rennen Nummern 5 und 6 im italienischen Dorf nahe des Gardasees. Ob da noch neue Erkenntnisse zu gewinnen sind? «Es sind jeweils andere Verhältnisse», erklärt Müller. «Durch die Bewässerung ändert sich auch die Strecke und die Linienwahl.»

Der WM-Stand in der MXGP-Kategorie Tim Gajser (SLO)

673 Punkte

Antonio Cairoli (ITA)

584 Punkte

Jeremy Seewer (SUI)

580 Punkte



Was Seewer noch zum ersehnten WM-Titel fehlt, ob «mehr Dreck» zu aufregenderen Rennen führt oder wer die Maschine im Anschluss eigentlich wieder sauber macht – diese und weitere Fragen klärt Müller im obigen Video.