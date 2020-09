Motocross-Fahrer Jeremy Seewer überzeugt in den beiden WM-Läufen im italienischen Mantova.

Zwei Podestplätze in Italien

Ein 1. und ein 3. Rang: Motocrosser Jeremy Seewer kommt in der MXGP-Kategorie immer besser in Fahrt. In Mantova gewann der Zürcher zum zweiten Mal innert drei Wochen ein WM-Rennen.

Seewer belegt in der WM-Wertung auf seiner Yamaha den 3. Zwischenrang. An der Spitze geht es eng zu und her. Seewer liegt bloss noch 16 Zähler hinter dem Leader Tim Gajser als Slowenien und deren 11 hinter dem Italiener Antonio Cairoli.