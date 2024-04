Moto3: Dettwiler im Qualifying geschlagen

Noah Dettwiler wird das Moto3-Rennen am Sonntag (ab 11:50 Uhr live auf SRF zwei) von Startplatz 23 angehen. Am Tag nach seinem 19. Geburtstag überzeugte der Solothurner bei nassen Bedingungen im zweiten Training mit dem 8. Rang. Im Qualifying konnte er dann, bei abtrocknender Strecke, nicht mehr ganz an diese Leistung anknüpfen. Damit muss er im Rennen zur Aufholjagd ansetzen, will er zum zweiten Mal in Folge Punkte holen. Dafür wäre eine Platzierung unter den besten 15 nötig. Die Pole sicherte sich erneut der Kolumbier David Alonso.

MotoGP: Martin gewinnt den Sprint

Der Spanier Jorge Martin hat einen wilden Sprint in der MotoGP für sich entschieden. Das Rennen war geprägt von diversen Stürzen, dadurch schaffte es unter anderem Fabio Quartararo (FRA) von Startplatz 23 noch als Dritter auf das Podest. Pedro Acosta (ESP) wurde Zweiter. Martin baute dank den 12 Punkten für den Sieg seine Führung in der WM-Wertung aus.