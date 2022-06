MotoE: Halbe Punkte für Aegerters 2. Rang

Dominique Aegerter konnte im 2. Rennen in Assen keinen 2. Sieg feiern. Der von der Pole Position losgefahrene Oberaargauer büsste am Start einen Platz ein, konnte sich danach aber auf dem 2. Rang einreihen. Den Sieg holte sich der Brasilianer Eric Granado, der Italiener Mattia Casadei wurde 3. Der Rennablauf war kurios und ein Abbruch sorgte letztlich dafür, dass nur halbe WM-Punkte vergeben wurden. Wegen Regens war 30 Minuten zu spät gestartet worden, die Fahrer entschieden sich letztlich aber trotzdem für die Slick-Reifen. Weil 2 Aufwärmrunden absolviert worden waren, wurde die Renndistanz von 8 auf 6 Runden reduziert. Nach einem Crash in Runde 3 folgte der Rennabbruch, weil Miquel Pons nicht zeitnah abtransportiert werden konnte. In der WM-Wertung beträgt Aegerters Vorsprung 4 Rennen vor Schluss 31,5 Punkte.

MotoGP: Bagnaia feiert Start-Ziel-Sieg

Francesco Bagnaia (ITA) hat beim GP in den Niederlanden einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Auch, weil sich seine Verfolger in der 5. Runde nach einer Berührung und einem Ausflug ins Kiesbett in Kurve 5 selbst aus dem Rennen nahmen. Fabio Quartararo war zu spät auf der Bremse gewesen und drängte so Aleix Espargaro (ESP) ab. Der französische WM-Führende Quartararo, der dabei zu Boden ging, fuhr mit lädiertem Motorrad weiter und stürzte später erneut in derselben Kurve via Highsider. Marco Bezzecchi sorgte mit seinem ersten Podestplatz für einen italienischen Doppelsieg, Maverick Vinales (ESP) landete erstmals seit Assen im letzten Jahr wieder auf dem Podest.

Moto2: Fernandez siegt schon wieder

Der Spanier Augusto Fernandez sicherte sich in der Moto2-Klasse in Assen seinen 2. Sieg in Folge. Damit liegt er in der Gesamtwertung nun gleichauf mit Celestino Vietti an der Spitze. Nur einen Punkt dahinter folgt Ai Ogura (JPN), der in den Niederlanden Zweiter wurde. Polesetter Jake Dixon (GBR) komplettierte das Podest. Enttäuschend endete das Rennen für den einzigen deutschsprachigen Starter Marcel Schrötter: Von Platz 10 aus gestartet, lag der Deutsche nach 8 Runden an der Spitze, doch nur weitere 4 Runden später stürzte er und ging leer aus.