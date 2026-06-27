Der Spanier holt sich beim GP der Niederlande den 2. Saisonsieg im Sprint.

Nach 5 Runden waren die Positionen bezogen. Der WM-Zweite Jorge Martin, der bis dahin immer mal wieder an der Spitze aufgetaucht war, wurde zurückgereicht. Raul Fernandez übernahm die Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr her. Für den Spanier war es der 2. Sieg in einem Sprint nach dem GP von Italien Ende Mai.

Mit Ai Ogura (JPN/2.), Marco Bezzecchi (ITA/4.) und Martin (5.) gingen auch 3 der 4 weiteren Plätze an Aprilia-Fahrer, wobei das Kunden-Team Trackhouse-Racing mit Fernandez und Ogura einen Doppelsieg feierte. Einzig Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati) auf Rang 3 konnte die Aprilia-Phalanx durchbrechen.

Marquez kommt nicht auf Touren

Bezzecchi behauptete somit seine knappe Führung im WM-Klassement vor seinem ersten Verfolger Martin.

Rekordweltmeister Marc Marquez (ESP), der die letzten beiden Grand Prix gewonnen hat, kam in Assen nicht wie gewünscht auf Touren und landete nur auf Rang 6.

Martin auf der Pole Position

Im Qualifying hatte sich zuvor Martin die Pole Position für den GP am Sonntag (ab 13:50 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App) gesichert. Ebenfalls aus der ersten Startreihe losfahren dürfen Ogura und Bezzecchi, womit auch im Qualifying Aprilia den Ton angab.

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