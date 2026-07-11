Ducati feiert beim Sprintrennen auf dem Sachsenring einen Dreifachsieg. Marco Bezzecchi muss operiert werden.

Sachsenring-Spezialist Marc Marquez hat den Sprint beim Grossen Preis von Deutschland gewonnen und dadurch seine Favoritenrolle für das Hauptrennen untermauert.

Der Weltmeister aus Spanien verkürzte den Rückstand auf den Gesamtführenden Jorge Martin auf 32 Punkte. Hinter dem 33-Jährigen, der am Sonntag (14:00 Uhr, live bei SRF) seinen zehnten MotoGP-Sieg auf dem Sachsenring anpeilt, landeten seine Ducati-Markenkollegen Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio auf den Rängen zwei und drei.

Bezzecchi stürzt schwer

Einen herben Rückschlag erlitt der WM-Zweite Marco Bezzecchi (Aprilia). Nachdem Ducati-Pilot Fermin Aldeguer und Honda-Fahrer Johann Zarco verletzungsbedingt gar nicht erst angetreten waren, stürzte der Italiener in der Qualifikation am Vormittag schwer und zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu.

Bezzecchi, der im bisherigen Jahr vier Grand Prix gewann, muss operiert werden. Für den Eingriff reist der 27-Jährige in die Heimat.

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