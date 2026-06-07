Der Spanier gewinnt nach dem Sprintrennen auch den Grossen Preis von Ungarn. Die zwei WM-Führenden gehen leer aus.

Marc Marquez bleibt der König von Ungarn. Nach seinem Doppelsieg bei der Premiere auf dem Balaton Park Circuit im Vorjahr gewann der Spanier auch diesmal Sprint und Hauptrennen, es war für Marquez der klassenübergreifend 100. Sieg in der Motorrad-WM – mehr holten nur die Italiener Giacomo Agostini (122) und Valentino Rossi (115).

Marquez, der dem Ducati-Werksteam den ersten Saisonsieg und den insgesamt 100. in der Königsklasse schenkte, setzte sich vor seinem Landsmann Pedro Acosta (KTM) und seinem Teamkollegen Francesco Bagnaia (Italien) durch. Es war für Marquez der erste GP-Triumph seit 266 Tagen.

Polesetter Marquez hatte Acosta früh passieren lassen müssen, in der 15. von 26 Runden holte sich der 33-Jährige die Führung nach einem packenden Duell zurück – und gab sie nicht mehr ab.

Martin und Bezzecchi früh out

In der WM gibt es neue Spannung, denn schon kurz nach dem Start überschlugen sich beim achten Lauf des Jahres die Ereignisse: Jorge Martin (Spanien) kam in der ersten Kurve zu Fall und räumte gleich drei Konkurrenten ab, darunter seinen italienischen Aprilia-Teamkollegen Marco Bezzecchi, der die WM anführt.

Bezzecchi (180) hat damit weiter 20 Punkte Vorsprung auf Martin (160), Dritter ist Fabio Di Giannantonio (Italien/Ducati/138), Vierter Acosta (132). Márquez schob sich auf Position fünf vor (108).

Resultate