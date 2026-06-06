Der Spanier dominiert das Sprintrennen in Ungarn. Marco Bezzecchi baut seine WM-Führung aus.

In einem wenig spektakulären Sprintrennen feierte Marc Marquez auf dem ungarischen Balaton-Park-Circuit einen überlegenen Start-Ziel-Sieg. Der Spanier setzte sich zusammen mit seinem Landsmann Pedro Acosta früh ab und konnte diesen in der Folge ebenfalls leicht distanzieren.

Während Acosta seinen 2. Platz ins Trockene brachte, schloss Marquez dank seinem 18. Karrieretriumph im Sprint in dieser Sparte wieder zum Rekordhalter Jorge Martin (ESP) auf. Nach seiner neuerlichen Verletzungspause ist es der erste Sieg.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das MotoGP-Rennen von Ungarn zeigen wir am Sonntag ab 13:50 Uhr live in der Sport App.

Dominanter Auftritt der Spanier

WM-Leader Marco Bezzecchi fuhr als Dritter aufs Podest. Damit konnte der Italiener seine Spitzenposition festigen und seinen ersten Verfolger Martin (6.) weiter distanzieren. Abgesehen von Bezzecchi standen nur Spanier in den Top 6.

Legende: Drückte dem Sprint seinen Stempel auf Marc Marquez auf der Ducati. Imago/NurPhoto

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