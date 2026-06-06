 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

MotoGP in Ungarn Marc Marquez feiert im Sprint einen Start-Ziel-Sieg

Der Spanier dominiert das Sprintrennen in Ungarn. Marco Bezzecchi baut seine WM-Führung aus.

06.06.2026, 15:41

Teilen

In einem wenig spektakulären Sprintrennen feierte Marc Marquez auf dem ungarischen Balaton-Park-Circuit einen überlegenen Start-Ziel-Sieg. Der Spanier setzte sich zusammen mit seinem Landsmann Pedro Acosta früh ab und konnte diesen in der Folge ebenfalls leicht distanzieren.

Während Acosta seinen 2. Platz ins Trockene brachte, schloss Marquez dank seinem 18. Karrieretriumph im Sprint in dieser Sparte wieder zum Rekordhalter Jorge Martin (ESP) auf. Nach seiner neuerlichen Verletzungspause ist es der erste Sieg.

Live-Hinweis

Box aufklappen Box zuklappen

Das MotoGP-Rennen von Ungarn zeigen wir am Sonntag ab 13:50 Uhr live in der Sport App.

Dominanter Auftritt der Spanier

WM-Leader Marco Bezzecchi fuhr als Dritter aufs Podest. Damit konnte der Italiener seine Spitzenposition festigen und seinen ersten Verfolger Martin (6.) weiter distanzieren. Abgesehen von Bezzecchi standen nur Spanier in den Top 6.

Zwei Motorradfahrer auf einer Rennstrecke in einer Kurve.
Legende: Drückte dem Sprint seinen Stempel auf Marc Marquez auf der Ducati. Imago/NurPhoto

Resultate

SRF zwei, sportlive, 06.06.26, 14:50 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)