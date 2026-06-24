Der zweifache MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia fährt nur noch bis Ende des Jahres für das Ducati-Werksteam.

Legende: Seine Ducati-Zeit läuft ab Francesco Bagnaia. Imago/Goal Sports Images

Ducati und Francesco «Pecco» Bagnaia bestätigten in einer Erklärung die Trennung per Ende 2026. Der 29-jährige Turiner fuhr seit 2019 für Ducati und holte für das Team 31 Siege, 63 Podestplätze und 8 Pole Positions heraus. 2022 und 2023 wurde er Weltmeister in der «Königsklasse». Er ist der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte des Rennstalls.

Wechsel zu Aprilia imminent

Es wird erwartet, dass Bagnaia per 2027 zum Aprilia-Werksteam wechselt. Dort würde er auf seinen Landsmann und aktuellen WM-Leader Marco Bezzecchi treffen. Keinen Platz mehr gäbe es für Ex-Weltmeister Jorge Martin (ESP). Mit einer offiziellen Bestätigung wird in naher Zukunft gerechnet.

Bagnaias Platz neben Weltmeister Marc Marquez im Ducati-Team dürfte der 22-jährige spanische KTM-Pilot Pedro Acosta erben.