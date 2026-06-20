Bezzecchi rastet aus und darf nicht starten

WM-Leader Marco Bezzecchi wird wegen eines mutmasslichen Ausrasters im MotoGP-Sprint in Brünn für den GP Tschechian vom Sonntag gesperrt.

Der italienische Aprilia-Fahrer soll Streckenposten geschubst und geschlagen haben.

Der Sprintsieg für Francesco Bagnaia gerät in den Hintergrund.

Das GP-Wochenende im tschechischen Brünn hat eine dramatische Wendung erfahren: Einige Stunden nach dem von Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia gewonnenen Sprint wurde Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi für den Grand Prix vom Sonntag mit einem Startverbot belegt.

Nach Angaben der Rennleitung geriet Bezzecchi nach einem Sturz mit Streckenposten aneinander und attackierte sie auch körperlich. Der 27-Jährige habe die Streckenposten, die versuchten, die Maschine zu bergen, «geschubst und geschlagen».

WM-Führung wackelt

Nach einer Anhörung bestätigten die Verantwortlichen die Sperre. Bezzecchis Aprilia-Team kann aber noch Einspruch einlegen. Hat das Startverbot Bestand, droht der Italiener am Sonntag seine WM-Führung zu verlieren. Er liegt nur 15 Punkte vor Teamkollege Jorge Martin (ESP).

Ducati wieder ganz oben

In den Hintergrund geriet am Samstag Francesco Bagnaias Saisonpremiere: Der italienische Ex-Weltmeister aus dem Ducati-Werksteam gewann von Startposition 3 aus den Sprint und damit sein erstes Rennen 2026.

Hinter Pole-Setter Ai Ogura (JPN), der eine Kunden-Aprilia fährt, schaffte es mit Titelverteidiger Marc Marquez auch der andere Ducati-Pilot auf das Podest.

So geht es weiter

Der Grosse Preis von Tschechien in der MotoGP-Klasse beginnt um 14:00 Uhr, im SRF-Livestream sind Sie ab 13:50 Uhr dabei.

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