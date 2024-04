Legende: In den hinteren Gefilden unterwegs Noah Dettwiler. Freshfocus/Reinhold Trescher

Zwei Wochen nach seiner Punkte-Premiere beim GP Americas (Platz 14) hat Noah Dettwiler in Spanien wieder kleinere Brötchen backen müssen. Der 19-jährige Solothurner konnte auf seiner KTM im Vergleich zum Qualifying nur zwei Positionen gut machen und verpasste die Punkteränge als 21. klar. Dettwiler ging damit im vierten Rennen zum dritten Mal leer aus.

Der Sieg in Andalusien ging an den Niederländer Collin Veijer, der sich hauchdünn vor David Munoz durchsetzte und seinen zweiten GP-Sieg der Karriere feierte. Der in Jerez aus der Pole Position losgefahrene David Alonso stürzte früh und vergab so die Möglichkeit auf den dritten Sieg im vierten Rennen der Saison. Mehr als der 11. Platz lag nach dem Malheur nicht mehr drin.