Nach Rennfrust wieder Hoffnung für Lüthi im WM-Kampf

Die Frage nach dem Sieger im GP von Japan in der MotoGP-Klasse reduzierte sich in der zweiten Rennhälfte auf ein Duell zwischen Marc Marquez (Honda) und Andrea Dovizioso (Ducati). Am Ende setzte sich der Italiener dank einem erfolgreichen Überholmanöver in der letzten Runde mit 0,249 Sekunden Vorsprung vor dem WM-Leader aus Spanien durch. Der Italiener Danilo Petrucci (Ducati) lag als Dritter bereits über zehn Sekunden zurück. Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi schied in Japan durch Sturz aus. In der Gesamtwertung reduzierte Dovizioso mit seinem fünften Saisonsieg den Rückstand um fünf auf noch elf Punkte gegenüber dem MotoGP-Titelverteidiger Marquez (233:244).