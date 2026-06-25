Legende: Könnte länger als 12 Jahre FIA-Präsident sein Mohammed Ben Sulayem. IMAGO / PsnewZ

Formel 1: Aus für 12-Jahres-Beschränkung

Der Internationale Automobilverband FIA hat auf Bestreben seines Präsidenten Mohammed Ben Sulayem dessen Amtszeitbeschränkung aufgehoben. Das Votum im Rahmen einer ausserordentlichen FIA-Generalversammlung für diese Massnahme lag bei mehr als 90 Prozent Zustimmung. Bisher betrug die maximale Amtszeit drei Vierjahresperioden. Der 64-jährige Ben Sulayem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Ende 2025 für seine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Die 12-Jahres-Beschränkung hatte Ben Sulayems Vorgänger Jean Todt nach der Langzeitpräsidentschaft von Max Mosley eingeführt.