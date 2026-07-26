Legende: Zuletzt 2017 im Kalender der Formel 1 Der Sepang International Circuit. Keystone/EPA/DIEGO AZUBEL

Formel 1: Malaysia zurück im F1-Kalender

Der Traditionskurs in Malaysia kehrt nach 9 Jahren in den Rennkalender der Formel 1 zurück. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Sonntag bekannt gab, wird der Grosse Preis von Bahrain auf dem Sepang International Circuit bei Kuala Lumpur nachgeholt. Das Rennen soll am 4. Oktober ausgetragen werden. Der GP Bahrain war Mitte April aufgrund des Nahost-Krieges ausgefallen. Laut FIA-Mitteilung bleibt der restliche Saisonverlauf zunächst unverändert. Fragezeichen stehen aber noch hinter den Rennen in Katar (29. November) und dem Saisonfinale in Abu Dhabi (6. Dezember).

Resultate