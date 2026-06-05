Legende: Der Formel 1 gefällt's Blick auf die Strecke in Las Vegas Imago/Hochzwei

Formel 1: Langzeit-Vertrag für Las Vegas

Die Formel 1 wird bis 2037 weitere Rennen in der Glücksspielmetropole Las Vegas austragen. Der Vertrag für Rennen im US-Bundesstaat Nevada wurde um zehn Jahre verlängert, wie Formel-1-Präsident Stefano Domenicali mitteilte. «Seit der Premiere 2023 war dieses Event aussergewöhnlich und hat sich schnell als Top-Ziel für grossartiges Racing, Weltklasse-Unterhaltung, globale Wirtschaftsführer, A-Promis und Influencer etabliert», sagte der Italiener. Das diesjährige Rennen findet am 21. November statt.

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