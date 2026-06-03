Legende: Kontinuität Charles Leclerc. Imago/Zuma Press Wire

Formel 1: Leclerc bleibt Ferrari treu

Ferrari und Stammpilot Charles Leclerc haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der 28-jährige Monegasse werde auch «in den kommenden Saisons» für Ferrari fahren, teilte die Scuderia mit, ohne eine genaue Laufzeit des Arbeitspapiers zu nennen. «Ich könnte nicht glücklicher sein, den gemeinsamen Weg fortzusetzen», sagte Leclerc wenige Tage vor seinem Heim-GP in Monaco. Sein Ziel bleibe es, «die WM nach Maranello zurückzubringen». Der Ex-Sauber-Pilot fährt seit 2019 für Ferrari.

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