Legende: Für einmal nicht der Schnellste Dominique Aegerter. Freshfocus

Supersport-WM: Aegerter baut WM-Führung aus

Die Siegesserie von Dominique Aegerter in der Supersport-WM ist gerissen. Nachdem er am Samstag in Magny-Cours zum 4. Mal in Serie als Erster abgewunken worden war, musste sich der Berner tags darauf im zweiten Rennen mit Platz 2 hinter dem Spanier Manuel Gonzalez begnügen. Trotzdem gelang es Aegerter, die Führung in der Gesamtwertung auf den Südafrikaner Steven Odendaal um weitere 10 Zähler auf 62 Punkte auszubauen. Das Rennen wurde nach einer Kollision, in die Aegerter involviert war, zuerst abgebrochen. Nach dem Neustart zeigte der neunfache Saisonsieger dennoch eine Top-Leistung.