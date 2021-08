Formel 1: Rennen in Suzuka fällt Corona zum Opfer

Die Corona-Pandemie wirbelt den Kalender der Formel 1 weiter durcheinander. Am Mittwoch verkündeten die Verantwortlichen der Königsklasse die Absage des für den 10. Oktober geplanten GP von Japan in Suzuka. Die Entscheidung sei von der Regierung des Olympia- und Paralympics-Gastgebers aufgrund der anhaltend komplexen Pandemie-Lage getroffen worden. Die Formel 1 will über einen möglichen Ersatzausrichter in den kommenden Wochen informieren. Ob die erhoffte Rekordzahl von 23 Rennen erreicht werden kann, ist allerdings fraglich. Zuvor waren bereits die Rennen in China, Singapur, Australien und Kanada abgesagt worden.

Formel E: Mercedes steigt aus

Nach Audi und BMW wird sich auch Weltmeister Mercedes aus der Formel E zurückziehen. Der Autobauer verkündete das Ende seines Engagements in der vollelektrischen Rennserie nach der kommenden Saison. Werksseitig will sich Mercedes voll auf die Formel 1 als «Entwicklungslabor» für die Serienproduktion konzentrieren. Erst am vergangenen Wochenende hatte sich der Hersteller mit Nyck de Vries die WM-Titel in Fahrer- und Teamwertung in der Formel E gesichert.