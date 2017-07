Motorsport-News: Erster Podestplatz von Kevin Jörg

Kevin Jörg hat sich mit Platz 3 in Ungarn in der GP3-Meisterschaft seinen ersten Podestplatz gesichert.

Kevin Jörg wurde im zweiten Rennen in Mogyorod im Vorprogramms des Grand Prix von Ungarn hinter dem Franzosen Giuliano Alesi und dem Amerikaner Ryan Tveter Dritter. Alesi, der 17-jährige Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Jean Alesi, siegte nach seinem Erfolg vor zwei Wochen in Silverstone zum zweiten Mal.

Die Basis für seine Bestklassierung hatte sich Jörg am Samstag geschaffen. Im ersten Rennen wurde er Siebenter, was gleichbedeutend war mit Startplatz 2 für den Sonntag. In der GP3-Serie starten die ersten acht der ersten Prüfung in umgekehrter Reihenfolge tags darauf zur zweiten.

Das zuvor beste Ergebnis in dieser Nachwuchs-Meisterschaft hatte der 21-jährige St. Galler aus Weesen am Walensee beim letztjährigen Finale in Abu Dhabi erzielt. Am Ende seiner ersten GP3-Saison belegte er im zweiten Rennen Platz 4.