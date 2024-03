Legende: Bald in Diensten Audis Valtteri Bottas, Sauber-Pilot. imago images/Motorsport Images

Audi beschleunigt mit Blick auf den Formel-1-Einstieg im Jahr 2026 seine Vorbereitungen und wird den Sauber-Rennstall zu diesem Zweck komplett übernehmen. Das teilte der deutsche Hersteller am Freitag mit und bestätigte damit die jüngsten Gerüchte.

Ursprünglich sollten die Anteile an dem Traditionsteam aus der Schweiz schrittweise erhöht werden, der bisherige Mehrheitsaktionär Islero Investments AG sollte weiterhin 25 Prozent halten. Dieser unterstütze die Gesamtübernahme nun «vollumfänglich».

Gewisse Konstanten bleiben

Der bisherige Entwicklungschef Oliver Hoffmann wird als Gesamtverantwortlicher und Generalbevollmächtigter die Leitung des Formel-1-Engagements übernehmen. Andreas Seidl, bislang bereits CEO bei Sauber, wird diese Position offiziell für Audis Werksteam ausfüllen.

In Audis Motorsport-Zentrum in Neuburg an der Donau entsteht bereits die Antriebseinheit für den Start im Jahr 2026, für das Team wird Audi den Sauber-Standort Hinwil in der Schweiz nutzen und dort entsprechend investieren.

02:16 Video Archiv: Sauber missglückt der Saisonauftakt in Bahrain Aus Sportpanorama vom 03.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.