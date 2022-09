Legende: Auch 2023 im Kalender Der GP von Monaco. Keystone/AP Photo/Luca Bruno

Formel 1: Monaco bleibt im Kalender

In der Formel 1 sind im kommenden Jahr zum ersten Mal in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse 24 Rennen vorgesehen. So soll wieder ein Grand Prix in Schanghai stattfinden, Las Vegas kehrt zurück und Wackelkandidat Monaco bleibt dabei. Die Saison startet am 5. März in Bahrain und endet am 26. November in Abu Dhabi. FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem wertete die Anzahl von 24 Rennen als «weiteren Beleg für das Wachstum und die Attraktivität» der Formel 1 weltweit. In diesem Jahr wird die WM in 22 Rennen entschieden. Geplant gewesen waren 23, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wurde der GP in Sotschi aber abgesagt. Auch 2023 wird die Formel 1 nicht in Russland antreten.