Legende: 2025 stehen die Fahrer hier wieder am Start Die Startlinie beim GP von Brünn in Tschechien. imago images/DeFodi

MotoGP: 22 Rennen in 18 Ländern

Auch im neuen Jahr sollen in der Motorrad-WM 22 Rennen stattfinden. 18 Länder auf 5 Kontinenten gehören zur Reiseroute. Das geht aus dem provisorischen Rennkalender hervor, den die MotoGP am Donnerstag veröffentlichte. Für die laufende Saison waren ursprünglich ebenfalls 22 Stationen (Rekord) vorgesehen, doch Kasachstan und Indien mussten gestrichen werden. Erstmals in der WM-Geschichte steigt der Auftakt in Thailand (28.2.-2.3.2025). Nach fünfjähriger Pause fährt die MotoGP wieder in Brünn. Der Grosse Preis von Tschechien kehrt genauso in den Kalender zurück wie der Grosse Preis von Ungarn, der im Balaton Park am Plattensee gefahren wird.

Superbike: Aegerter noch nicht fit

Dominique Aegerter muss sich nach seinem Trainingsunfall mit dem Mountainbike Ende August weiterhin in Geduld üben. Die Genesung des 33-jährigen Schweizers nach einer Schulter- und Rippenverletzung ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass er am Wochenende im spanischen Aragon sein Comeback geben kann. Der Berner strebt nun an, beim nächsten Rennen in Estoril (POR) in 2 Wochen wieder auf sein Superbike zu steigen.