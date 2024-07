Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zweitjüngster F1-Teamchef der Geschichte Oliver Oakes. IMAGO / PanoramiC

Formel 1: Oakes beerbt Famin

Der 36-jährige Oliver Oakes ist als neuer Teamchef des französischen Formel-1-Teams Alpine bestätigt worden. Der Brite soll den Umbau des Alpine-Teams weiterführen. Oakes folgt auf Bruno Famin, der per Ende August zurücktritt. Oakes wirkte zuletzt als Teamchef von Hitech, das in der Formel 2, Formel 3 und Formel 4 vertreten ist. Der Engländer wird der zweitjüngste Teamchef in der Geschichte der Formel 1 nach Landsmann Christian Horner bei Red Bull.