Supersport: Aegerter in Estoril nicht zu schlagen

Dominique Aegerter ist in der Supersport-WM eine Klasse für sich. Der Berner Titelverteidiger kam im fünften Rennen der Saison zum vierten Sieg. In Estoril fuhr er von der Pole Position zum souveränen Erfolg vor dem italienischen Yamaha-Markenkollegen Lorenzo Baldassarri, der auch in der WM-Wertung sein erster Verfolger ist. Das zweite Rennen in Estoril findet am Sonntag statt.