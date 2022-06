6. Sieg in Serie: Aegerter in der Supersport-WM nicht zu stoppen

Legende: Wieder zuoberst auf dem Treppchen Dominique Aegerter (Mitte). Freshfocus/Chippy Wood

Supersport: Aegerter mit 6. Sieg im 7. Rennen

Dominique Aegerter hat in der Supersport-WM seinen 6. Sieg in Serie errungen – und den 6. Sieg im 7. Rennen. Als er im Samstagsrennen in Misano über die Ziellinie fuhr, musste sich der 31-jährige Oberaargauer noch auf dem 2. Platz wähnen. Auf der Zielgeraden liess sich Aegerter knapp von Lorenzo Baldassarri überflügeln. Aber der Italiener musste nach dem Rennen eine Strafe hinnehmen, durch die er einen Platz verlor.