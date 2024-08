MotoGP: Bagnaia behauptet WM-Führung dank 7. Sieg

Ducati-Fahrer Francesco Bagnaia hat nach dem Sprint-Sieg vom Samstag nachgelegt und beim GP von Österreich in Spielberg seinen bereits 7. MotoGP-Sieg der Saison gefeiert. Direkt hinter dem Italiener landete Jorge Martin, der seine WM-Führung am Vortag hatte abgeben müssen. Dank dem 2. Rang hält der Spanier aber den Anschluss und liegt im WM-Klassement lediglich 5 Punkte hinter Bagnaia. Rang 3 ging an den Italiener Enea Bastianini, der auch in der WM-Wertung an 3. Stelle liegt.

Moto3: Dettwiler verpasst Top 20 klar

Im 11. Moto3-Rennen der Saison hat es für Noah Dettwiler keine WM-Punkte gegeben. Der 19-jährige Solothurner beendete den GP von Österreich in Spielberg auf Platz 24. Damit bleibt es bei den zwei WM-Punkten für den Schweizer Rookie vom französischen Team CIP Green Power. Den Sieg sicherte sich David Alonso (CFMoto). Der kolumbianische WM-Spitzenreiter hatte das Rennen nur von Position 6 in Angriff genommen. Der Spanier David Muñoz (KTM) sicherte sich in einem Tausendstelkrimi vor Landsmann Daniel Holgado (GasGas) Platz 2. Pole-Setter Ivan Ortola verpasste das Podest als 9. klar.

01:51 Video Die Schlussphase im Moto3-Rennen Aus Sport-Clip vom 18.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Moto2: Vietti jubelt von der Pole

In der zweithöchsten Moto-Klasse setzte sich der Italiener Celestino Vietti durch, der das Rennen bereits von der Pole Position in Angriff genommen hatte. Dahinter schafften Alonso Lopez aus Spanien und der Brite Jake Dixon von den Startpositionen 5 und 6 den Sprung in die Top 3. WM-Leader Sergio Lopez (ESP) konnte seinen Vorsprung im WM-Klassement trotz dem enttäuschenden 14. Rang nach einer Long-Lap-Strafe noch leicht ausbauen, da sein erster Verfolger, Teamkollege Ai Ogura (JPN), das Rennen nach einem Sturz im Training vom Samstag auslassen musste.