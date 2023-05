Legende: Entschloss sich zu einer OP Dominique Aegerter. Keystone/EPA/Joel Carrett

Motorrad: Aegerter war unter dem Messer

Dominique Aegerter hat sich aufgrund des Kompartmentsyndroms am rechten Unterarm operieren lassen. Der Oberaargauer legte sich in einer Klinik in San Marino unters Messer. Der Eingriff sei gut verlaufen, erklärte der Schweizer auf seinem Instagram-Account. Wie viele andere Motorradfahrer litt auch Aegerter unter Schmerzen in seinem Unterarm. Nachdem er verschiedene Therapien ausprobiert hatte, entschied er sich für eine Operation. Der zweifache SuperSport-Weltmeister (2021/2022) stieg dieses Jahr in die SuperBike-Klasse auf. Nach 8 Läufen belegt er derzeit den 6. Platz in der WM-Wertung.