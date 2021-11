Superbike: Aegerter im letzten Rennen Dritter

Dominique Aegerter hat das letzte Saisonrennen im Rahmen der Supersport-WM im indonesischen Mandalika auf dem 3. Platz beendet. In einer spannenden Schlussphase musste er sich nur dem französischen Sieger Jules Cluzel und dem Finnen Niki Tuuli geschlagen geben. Der Oberaargauer hatte sich den Weltmeistertitel schon Mitte Oktober gesichert. Bereits am Samstag hatte der 31-Jährige als Zweiter den Sprung auf das Podest geschafft. In 24 Saisonrennen stand der Schweizer zum insgesamt 16. Mal auf dem Treppchen.