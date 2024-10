Legende: Ist zurück auf dem Motorrad Dominique Aegerter. EPA/JOEL CARRETT

Superbike: Aegerter verpasst Top 10

Eineinhalb Monate nach seinem Trainingssturz ist Dominique Aegerter mit einem 14. Platz in die Superbike-WM zurückgekehrt. Beim ersten von zwei Rennen in Estoril (POR) verlor der Berner Yamaha-Fahrer 34,8 Sekunden auf den Seriensieger Toprak Razgatlioglu (TUR), aber nicht einmal vier Sekunden auf die Top Ten. Nach einem zweiten Rennen am Sonntag in Estoril geht die Superbike-Saison in einer Woche in Jerez zu Ende.