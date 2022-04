Legende: Feiert in Assen einen doppelten Sieg Dominique Aegerter. Freshfocus / Chippy Wood

Supersport: Aegerter holt Saisonsiege 2 und 3

Dominique Aegerter trumpft auch im Jahr 2022 in der Supersport-WM gross auf. In Assen (NED) gewann der Titelverteidiger am Wochenende die Rennen 3 und 4 und steht bereits bei drei Siegen in dieser Saison. Der 31-jährige Berner hielt am Sonntag den Yamaha-Markenkollegen Lorenzo Baldassarri um 2,6 Sekunden auf Distanz. Der Italiener liegt in der WM-Wertung bereits 30 Punkte im Hintertreffen.

MotoGP: Weltmeister Quartararo siegt in Portugal

Titelverteidiger Fabio Quartararo übernahm mit seinem ersten Saisonsieg die Führung in der MotoGP. Der französische Yamaha-Pilot gewann am Sonntag das fünfte WM-Rennen in Portimao (POR) souverän vor seinem Landsmann Johann Zarco (Ducati) und dem Spanier Aleix Espargaro (Spanien/Aprilia). In der Gesamtwertung liegt Quartararo mit 69 Punkten vorne, gleichauf mit dem Spanier Alex Rins (Suzuki), der sich im Rennen vom 23. Startplatz bis auf den vierten Rang nach vorne gekämpft hatte. Espargaro ist mit 66 Punkten Dritter.

01:19 Video Zusammenfassung MotoGP beim GP Portugal Aus Sport-Clip vom 24.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Strassen-WM in Portimao Resultate MotoGP Resultate MotoGP

Moto2: Roberts gewinnt «Sprintrennen»

Im Moto2-Rennen in Portimao kam es nach plötzlich einsetzendem Regen in der 9. Runde zu einem Massencrash. Reihenweise stürzten Fahrer in Kurve 2, Motorräder prallten gegeneinander, eines brannte. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beim Neustart waren nur noch 15 von 30 Startern dabei, 7 Runden wurden gefahren. Den Sieg sicherte sich der Amerikaner Joe Roberts, der seinen ersten GP-Erfolg feierte.

Formel 2: Boschung mit erstem Podestplatz der Saison

Ralph Boschung hat in der Formel 2 zum ersten Mal in dieser Saison einen Podestplatz belegt. Der Schweizer fuhr im italienischen Imola hinter dem Franzosen Théo Pourchaire und Enzo Fittipaldi aus Brasilien auf Rang 3. In der WM-Wertung belegt Boschung zurzeit den 6. Platz.