Legende: Ist nicht zu bremsen Dominique Aegerter. Keystone-Archiv/EPA/JAVIER CEBOLLADA

Supersport-WM: Aegerter nun bei 9 Siegen in Folge

Dominique Aegerter eilt in der Supersport-WM von Sieg zu Sieg. Der Berner Motorrad-Rennfahrer feierte auf seiner Yamaha im englischen Donington Park die Erfolge Nummer 8 und 9 in Serie. Damit stellte er den Rekord des Italieners Andrea Locatelli aus dem Jahr 2020 ein. In beiden Rennen verwies Aegerter seinen Markenkollegen Lorenzo Baldassarri auf den 2. Platz. In der Gesamtwertung führt der Titelverteidiger nach 10 von 24 WM-Läufen (9 Siege und ein 2. Platz) bereits mit 64 Punkten Vorsprung auf den Italiener (245:181).

Motocross: Seewer gewinnt GP von Tschechien

Der Schweizer Motocross-Pilot Jeremy Seewer hat in Loket den Grand Prix von Tschechien für sich entschieden. Der Zürcher feierte im ersten Lauf einen Sieg, seinen dritten in dieser Saison, und wurde im zweiten Umgang Zweiter. Damit eroberte sich Seewer den 2. Rang in der WM-Gesamtwertung hinter dem souveränen Leader Tim Gajser aus Slowenien zurück.