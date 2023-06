Legende: Solider Rang 6 in Misano Dominique Aegerter. Imago/LaPresse

Superbike: Aegerter wird 6.

Dominique Aegerter ist in Misano auf Platz 6 gefahren und hat sich in der Superbike-WM zum 7. Mal in Serie zwischen den Rängen 4 und 8 klassiert. Der Yamaha-Pilot, der in der Gesamtwertung mit 83 Punkten auf Rang 7 liegt, verlor rund 19 Sekunden auf WM-Leader und Tagessieger Alvaro Bautista (ESP/Ducati). Am Sonntag steht in Misano ein weiteres Rennen in der Superbike-Kategorie an.

Moto E: Schweizer warten weiter auf Podestplatz

Die Schweizer Fahrer in der Formel E stehen nach 10 von 16 Saisonrennen noch ohne Podestplatz da. Immerhin gelang Edoardo Mortara in Jakarta mit Platz 6 sein Saison-Bestergebnis. Ein Rennen zum Vergessen erlebte Sébastien Buemi (20.). Der Waadtländer vom Team Envision Racing fiel nach schwachem Start von Position 13 ans Ende des Feldes zurück. Bei der Aufholjagd holte er sich bei einem Überholmanöver einen platten Reifen. Nico Müller verpasste als 11. ebenfalls die Punkteränge. Als Sieger liess sich zum 3. Mal in dieser Saison der Deutsche Pascal Wehrlein im Porsche abwinken. Der ehemalige Sauber-Fahrer rückte damit in der WM-Wertung bis auf 2 Punkte an den in Führung liegenden Nick Cassidy (NZL/7.) heran.