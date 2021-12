Aegerter auch 2022 in zwei Rennklassen

Dominique Aegerter fährt auch im kommenden Jahr zweigleisig. Der 31-jährige Berner bestreitet wiederum die Supersport-Weltmeisterschaft und die MotoE-Meisterschaft. Aufgrund der beiden Veranstaltungskalender wird es keine Terminkollisionen geben. Aegerter kann in beiden Serien alle Rennen bestreiten. In der Klasse Supersport tritt er als Titelverteidiger an, in der Elektro-Serie hat er in diesem Jahr den Gesamtsieg knapp verpasst.