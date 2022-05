Legende: 5. Sieg im 6. Saisonrennen Dominique Aegerter. Keystone / EPA / Javier Cebollada (Archiv)

Supersport: Aegerter in Portugal eine Klasse für sich

Dominique Aegerter feierte am Wochenende in Estoril gleich zwei Siege in der Supersport-WM. Der Berner setzte sich auch am Sonntag durch und kam im sechsten Rennen zum fünften Sieg. In der WM-Wertung liegt er nun klar vor dem italienischen Yamaha-Markenkollegen Lorenzo Baldassarri, der in Portugal Zweiter und Dritter wurde.