Legende: Das Podest in Portimao Raffaele De Rosa, Dominique Aegerter und Can Öncü (v.l.n.r.). Freshfocus/Chippy Wood

Motorrad: Aegerter gewinnt spektakuläres Rennen

Dominique Aegerter hat in der Supersport-WM das 2. Rennen im portugiesischen Portimao für sich entschieden. Es war der 13. Saison-Sieg des Oberaargauers, was einen Rekord darstellt. Das Rennen war von ständigen Führungswechseln geprägt: In den letzten Runden kämpften noch Aegerter (Yamaha), Raffaele De Rosa (Ducati), Can Öncü (Kawasaki) und Federico Caricasulo (Ducati) um den Sieg – und fuhren in dieser Reihenfolge ins Ziel. In der Gesamtwertung baute Aegerter seine Führung auf den ersten Verfolger Lorenzo Baldassarri (ITA) 6 Rennen vor Schluss auf 45 Punkte aus. Baldassarri wurde am Sonntag 7.

DTM: Müller zum Abschluss 6. – Van der Linde Meister

Mit einem 3. Rang im letzten Saisonrennen hat sich Sheldon van der Linde den Meistertitel im DTM gesichert. Der südafrikanische BMW-Pilot war mit 2 Punkten Vorsprung auf Lucas Auer ins Rennen auf dem Hockenheimring gegangen. Der Österreicher wurde aber nicht mehr gefährlich und landete auf dem 7. Rang. Nico Müller beendete sein vorerst letztes Rennen mit einem 6. Platz. Nach 9 Jahren in der DTM fährt Müller nächste Saison in der Formel E und der Langstrecken-WM.