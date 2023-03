Legende: Konnte nicht ganz mit den Besten mithalten Dominique Aegerter. IMAGO Images/AAP

Motorrad: Aegerter ausserhalb der Top 10

Dominik Aegerter hat beim Superbike-GP in Indonesien im zweiten Rennen am Sonntag den 12. Platz belegt. Damit punktete der Berner Serien-Neuling auf seiner Yamaha im vierten Hauptrennen zum vierten Mal. In der Fahrerwertung belegt er den 10. Platz. Der Sieg ging einmal mehr an den spanischen Titelverteidiger und Seriensieger Alvaro Bautista.

00:23 Video Aegerter kommt zum Saisonauftakt nicht auf Touren Aus Sport-Clip vom 25.02.2023. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Formel 2: Boschung erneut stark

Nachdem Ralph Boschung am Samstag im Sprint von Bahrain seinen ersten Sieg in der Formel 2 hatte feiern können, doppelte der 25-jährige Walliser am Sonntag im Hauptrennen mit Platz 2 nach. Geschlagen wurde er nur vom Meisterschaftsfavoriten Théo Pourchaire. Der 19-jährige Franzose, der die Gesamtwertung vor Boschung anführt, zählt als Mitglied der Sauber-Academy zu den grössten Zukunftshoffnungen des Hinwiler Formel-1-Rennstalls Alfa Romeo. Seit dieser Saison nimmt Pourchaire die Rolle des Ersatzfahrers ein.