MotoE: Aegerter in Assen vorne

Dominique Aegerter hat das 1. Rennen beim GP der Niederlande in der MotoE für sich entschieden. Der Oberaargauer, von der Pole Position aus gestartet, büsste in Assen Rang 1 zwar gleich beim Start ein und fiel zwischenzeitlich kurz auf Platz 4 zurück. In der letzten Runde glückte dem Schweizer jedoch der Sprung zurück an die Spitze. Am Ende setzte er sich um 72 Tausendstel vor Eric Granado (BRA) und 81 vor Mattia Casadei (ITA) durch. Für Aegerter war es im 7. von 12 Saisonrennen der 3. Sieg. In der WM-Wertung baute er seine Führung gegenüber Granado auf 34 Punkte aus. Am Sonntag steht in Assen noch ein weiteres Rennen an, ehe es nach der Sommerpause am 20./21. August in Spielberg (AUT) weitergeht.

Schliessen 00:30 Video Furiose Schlussrunde: Aegerter schnappt sich den Tagessieg Aus Sport-Clip vom 25.06.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden. 02:42 Video Aegerter: «Das Adrenalin pumpt in der MotoE noch ein bisschen mehr» Aus Sport-Clip vom 25.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 42 Sekunden. 00:33 Video Pole Position eingebüsst: Aegerter fällt beim Start zurück Aus Sport-Clip vom 25.06.2022. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

MotoGP: Erneute Pole für Bagnaia

Wie schon in der Vorwoche auf dem Sachsenring hat sich Francesco Bagnaia auch für den GP der Niederlande in Assen die Pole Position gesichert. Der Ducati-Werkfahrer distanzierte im Qualifying mit seiner schnellsten Runde den überlegenen WM-Leader und Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha) um 0,116 Sekunden. Neben dem favorisierten Duo steht in Assen der Spanier Jorge Martin (Ducati) in der ersten Startreihe.