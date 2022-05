MotoE: Aegerter siegt in Mugello

Dominique Aegerter hat das erste von 2 MotoE-Rennen in Mugello für sich entschieden. Für den Schweizer war es der 2. Saisonsieg im 5. Rennen, womit er seine Führung in der Gesamtwertung von 8 auf 20 Punkte gegenüber Eric Granado (BRA/4.) ausbaute. Polesetter Aegerter fiel kurzzeitig auf Rang 5 zurück, ein herrliches Überholmanöver aus dem Windschatten heraus brachte ihn zu Beginn der letzten Runde aber wieder an die Spitze zurück. Aufgrund von leichtem Regen war das Rennen von 6 auf 5 Runden gekürzt worden. Nach seinem Sieg in Le Mans und den 4 Erfolgen in der Supersport-WM hat der Oberaargauer serienübergreifend 6 Erfolge de suite bejubeln dürfen.

Motorrad: Marquez muss erneut am Arm operiert werden

Der 6-fache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez muss sich zum 4. Mal einer Operation am rechten Arm unterziehen. Der Eingriff soll in den nächsten Tagen erfolgen, der Spanier wird somit für unbestimmte Zeit ausfallen. «Ich habe keinen Spass. Ich habe grosse Schmerzen, ich kann nicht so fahren, wie ich will», sagte Marquez, «Meine Leistung ist nicht das, was ich will.» Der 29-Jährige hatte sich bei einem Sturz 2020 beim Spanien-GP am Arm verletzt und hat seitdem Probleme. Zudem litt er nach einem Trainingssturz in der laufenden Saison unter Doppelsichtigkeit (Diplopie) und musste operiert werden.

Motorrad: Erdrückende Ducati-Dominanz

In Mugello besetzen gleich 5 Ducati-Piloten die ersten 5 Plätze der Startaufstellung für das MotoGP-Rennen am Sonntag. Fabio Di Giannantonio sicherte sich die erste Pole-Position in der höchsten Klasse, dahinter landeten seine italienischen Landsmänner Marco Bezzecchi und Luca Marini. Bester Pilot ohne italienischen Pass ist der Franzose Johann Zarco als Vierter. WM-Spitzenreiter und Titelverteidiger Fabio Quartararo geht auf seiner Yamaha als bester Nicht-Ducati-Pilot von Startplatz 6 aus ins Rennen.